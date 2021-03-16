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Общество. Новости

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Украина сообщает о нарушении госграницы российским вертолетом

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Государственная пограничная служба Украины сообщает о нарушении границы вертолетом из России, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины», – указано в сообщении.

По данным украинского ведомства, вертолет залетел на территорию страны, после чего развернулся и покинул воздушное пространство Украины.

Госпогранслужба отмечает, что немедленно уведомила пограничное управление погранслужбы ФСБ России о нарушении режима государственной границы и потребовала сообщить принадлежность вертолета и обстоятельства нарушения.

«Сейчас ожидается ответ от пограничников России», – заявляет ведомство.

14 марта украинские пограничники задержали россиянина и белоруса за незаконное пересечение границы.

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