В США семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах

В американском штате Джорджия в трех спа-салонах произошла стрельба. Об этом сообщает FOX5.

Телеканал отмечает, что первый случай произошел в округе Чероки, где неизвестный зашел в спа-салон и открыл огонь. Там два человека получили ранения и еще трое погибли.

В городе Атланта позднее огонь был открыт в двух спа-салонах, которые расположены рядом. Всего там погибли четыре женщины.

При этом полиция до сих пор не задержала злоумышленника.

Телеканал добавляет, что не имеет данных о связи между тремя инцидентами.