Ребенок с антителами к коронавирусу родился в США от привитой матери

Ребенок с антителами к коронавируса родился в американском штате Флорида от матери, которая получила первую дозу вакцины от инфекции. Об этом сообщил телеканал WPBF.

Как уточнили педиатры Пол Гилберт и Чада Рудник, медработница округа Палм-Бич привилась вакциной Moderna от COVID-19, когда была на 36 неделе беременности. В конце января у нее родилась девочка, врачи сразу взяли у нее анализ крови.

По словам Гилберта, у ребенка проверили пуповину, чтобы понять, передаются ли антитела от матери младенцу, как это бывает с другими вакцинами, которые вводятся при беременности. У ребенка выявили антитела.

Врачи подчеркнул, что это первое в мире сообщение о рождении ребенка с антителами после вакцинации.

Ранее ученые из Пенсильванского университета выяснили, что беременные женщины, переболевшие COVID-19, передают своим детям антитела от инфекции.