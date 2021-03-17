Суд в Москве подтвердил арест президента «ФСБ» по делу о мошенничестве

В Пресненском суде Москвы подтвердили заключение под стражу президента ООО «Фонд содействия безопасности» Андрея Першина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено, Андрей Першин арестован до 4 мая. Проходит по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере — ч. 3. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ», — ответили в суде.

Ранее стало известно об аресте президента ООО «Фонда содействия безопасности» Андрея Першина. Сообщалось, что бывший сотрудник госбезопасности планировал получить 24 млн руб. от гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина за разрешение проблем, которые возникли из-за несуществующего уголовного дела.