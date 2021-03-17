Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Лавров сообщил, что у него максимальное количество антител против коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в среду, 17 марта, что у него максимальное количество антител против коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в ходе встречи в Москве с израильским коллегой Габи Ашкенази, который сказал, что все члены делегации привились против COVID-19.

«Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител», — сказал на это в ответ российский дипломат.

Лавров в январе переболел легкой формой коронавируса. Он подчеркнул, что решение о необходимости вакцинироваться он примет после консультации с врачами.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.