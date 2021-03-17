Попова: иммунитет после вакцинации не формируется у 10% привитых

Иммунитет после вакцинации не формируется в среднем у 10% людей, сделавших прививку, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

«10% населения земного шара или 10% в любом городе и населенном пункте — среднее такое число людей не реагируют на вакцинацию, не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин», – рассказала главный санитарный врач России.

По ее словам, важно добиться защиты от коронавируса нового типа для основной части населения страны. Попова пояснила, что в этом случае 10% людей без иммунитета также будут защищены, так как вирусу «негде будет распространяться».

За весь период пандемии новой коронавирусной инфекции в России выявлено более 4,4 млн случаев заражения COVID-19, из них более 93 тысяч — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек. 17 марта в России впервые с начала октября 2020 года было зарегистрировано меньше девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.