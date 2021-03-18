Ученые изучили риск повторного заражения коронавирусом после 65 лет

Люди в возрасте 65 лет и старше имеют повышенный риск повторного заражения коронавирусом нового типа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The Lancet.

Согласно сообщению, у людей моложе 65 лет защита от повторного заболевания COVID-19 составляет 80% и выше. Для людей старше 65 лет защита составляет около 47%.

Авторы исследования заявили, что полученные результаты подчеркивают важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

Ранее сообщалось, что ребенок с антителами к коронавируса родился в американском штате Флорида от матери, которая получила первую дозу вакцины от инфекции. Как уточнили педиатры Пол Гилберт и Чада Рудник, медработница округа Палм-Бич привилась вакциной Moderna от COVID-19, когда была на 36 неделе беременности. В конце января у нее родилась девочка, врачи сразу взяли у нее анализ крови.

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