Вирусолог предупредил о непредсказуемых последствиях гриппа после COVID-19

После перенесенного COVID-19 в тяжелой форме заражение человека вирусом гриппа может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом заявил вирусолог Виталий Зверев, передает радио Sputnik.

«Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесет, так всегда бывает. После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая», — сказал он.

По словам Зверева, люди, привитые от гриппа, перенесут заболевание легче. Он подчеркнул, что вакцина не дает стопроцентной защиты от болезни. При этом до пандемии коронавируса ни один человек, привитый от гриппа, не умер от него.