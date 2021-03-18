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Общество. Новости

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Чиновник объяснил свои слова об отказе орловчан работать за 15 тысяч рублей

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Руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников опроверг сообщения СМИ о том, что он удивлялся отказу людей работать за 15 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Сотников в ходе одного из совещаний в регионе якобы удивился тому, что орловчане отказываются работать за 15 тыс. руб. Он пожаловался, что многие жители региона выбирают в качестве места работы Москву, где зарплата в разы выше.

Чиновник объяснил, что не высказывал личностных суждений, а только привел на совещании статистические данные по рынку труда в области. «Разумеется, никакого удивления я не мог высказать, это их право по закону», — сказал Сотников.

Вместе с тем он заметил, что в регионе, действительно, имеется много низкооплачиваемых вакансий.

По словам госслужащего, в области есть и высокооплачиваемые рабочие места, но их единицы. Он указал, что при наличии 4 тыс. официально зарегистрированных безработных число вакансий превышает 6 тыс.

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