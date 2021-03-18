Хозяин гонявшейся за людьми в ХМАО медведицы рассказал, зачем ее купил

Владелец медведицы в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО), которая ранее сбежала из вольера на улицу и гоняла прохожих, приобрел хищника, чтобы привлекать людей в свою гостиницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Как отмечается, он является хозяином ид других медведей. По словам представителя ведомства, с документы у него все в порядке, животные находятся в вольере на законных основаниях, им вовремя сделаны прививки.

Как рассказал собеседник агентства, мужчина купил их в цирке-шапито, чтобы завлекать в отель клиентов.

Накануне сообщалось, что на улицах в районе промзоны Нижневартовска был замечен медведь. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина убегает по тротуару от медведя. Когда человек решается перебежать дорогу, зверь следует за ним, однако его сбивает проезжающий мимо автобус.