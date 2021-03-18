В Новочебоксарске ребенок выжил после падения с 25-го этажа на машину

В Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа дома и упал на припаркованный «Газель», ребенок выжил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следственное управление Следственного комитета по Чувашии.

Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 18 марта, на улице Винокурова. Ребенка немедленно госпитализировали, его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

По данным управления, в настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Согласно информации издания Nation-news, мальчик сбежал с уроков и зашел в подъезд дома, увидев открытую дверь. На крыше машины его обнаружили местные жители. Сейчас школьник находится в реанимационном отделении местной больницы.

В феврале текущего года сообщалось, что в Москве девушка выпала с 16-го этажа, но осталась жива, потому что приземлилась на заснеженный козырек у подъезда.