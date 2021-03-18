В Кремле оценили видеообращение чеченских бойцов к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеобращение бойцов полка имении Ахмата Кадырова к главе государства Владимиру Путину после появления в «Новой газете» статей про «казни» в Чечне.

Ранее в четверг, 18 марта, чеченские силовики опубликовали в Instagram видео, в котором, в том числе говорится о том, что против упоминаемого полка развернули «настоящую информационную войну» после проведенной в Чечне спецоперации по ликвидации банды во главе с «эмиром» группировки «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России)* Асланом Бютукаевым.

Представитель Кремля отметил, что еще не ознакомился с соответствующей публикацией. Он подчеркнул, что в данном случае необходимо исходить из юридических понятий, таких как клевета и тд., и напомнил, что в России существует возможность судебного опротестования информации, опубликованной в СМИ.

«Да, газета публикует материалы критического характера. Но безопасность журналистов должна быть непререкаема, но клевета должна преследоваться по закону. Президент не является судебным органом, он не может принимать судебные решения», — сказал Песков.

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» выпустила вторую с начала текущего года статью о внесудебных расправах в Чечне. После выхода соответствующих материалов Песков заявлял, что правоохранители должны проверить публикацию издания о внесудебных расправах в чеченской республике, если посчитают это нужным.