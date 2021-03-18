Власти Киева ужесточат карантин из-за COVID-19

Власти Киева с субботы, 20 марта, на три недели вводят строгий карантин в городе из-за резкого роста числа случаев коронавируса. Такое заявление сделал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Его выступление транслировалось в YouTube.

Градоначальник сообщил, что, в частности, будет запрещена работа учреждений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, работа торгово-развлекательных центров продуктовых магазинов. По его словам, запрет не будет распространен на аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии.

Кличко рассказал, что также будет запрещено проведение религиозных богослужений массовых, развлекательных, культурных, рекламных и других мероприятий. Зрители не смогут посещать спортивные состязания. Кафе и рестораны будут работать только на вынос. Салоны красоты, фитнес- и спортзалы будут принимать клиентов по предварительной записи. При этом работа детских садов не приостанавливается.

На прошлой неделе Кличко заявлял, что в больницах Киева находится наибольшее число пациентов с начала пандемии COVID-19 на Украине.

По последним данным, на Украине уже выявлено 1 553 659 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 1 289 841, скончались 30 811 человек.