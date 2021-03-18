Суд отменил решение о штрафе инвалиду по слуху в Петербурге за участие в акции

Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение районного суда, который оштрафовал инвалида по слуху Евгения Агафонова за участие в незаконной акции 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Отмечается, что производство по делу прекращено за отсутствием состава нарушения.

Полиция задержала Агафонова за участие в акции 31 января в центре северной столицы. По данным Красносельского районного суда, мужчину привлекли к административной ответственности за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания...».

Изначально Агафонову был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, минимальный же штраф по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ составляет 10 тыс. рублей. По словам адвоката петербуржца Сергея Локтева, вину Агафонов на суде в первой инстанции не признал. На решение была подана жалоба.

Кроме того, правозащитник сообщил, что его клиент является инвалидом по слуху.

Несанкционированные акции прошли в Санкт-Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля текущего года.