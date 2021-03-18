Мужчина выпал из окна гостиницы в центре Москвы

Мужчина выпал с третьего этажа окна гостиницы, расположенной в центре Москвы на улице Рождественская. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника, инцидент произошел возле гостиницы «Савой».

Кроме того, в пресс-службе столичного ГУМВД подтвердили, что мужчина с травмами, которые характерны для падения с высоты, был обнаружен на улице Рождественская около 17.00 мск.

Там отметили, что пострадавший был доставлен в больницу для оказания помощи.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее на севере Москвы мужчина выпал из окна гостиницы, расположенной на Дмитровском шоссе.