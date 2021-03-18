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Общество. Новости

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В Италии кошка заразилась британским штаммом коронавируса

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В Италии кошка впервые заразилась британским штаммом коронавируса, сообщили в Экспериментальном зоопрофилактическом институте (IZSPLV).

Вирус нашли у восьмилетнего кота, который живет в семье в североитальянской провинции Новара. Симптомы проявились у животного через 10 дней после заражения его хозяев. Они обратились к ветеринару, который взял анализы у животного, подтвердившие коронавирус.

Специалисты уточнили, что в настоящий момент хозяева и кот идут на поправку.

Директор института отметил, что выявление британского штамма показывает «эффективность системы контроля, действующей во время пандемии».

Ранее в Грузии был зафиксирован первый случай серьезного осложнения после вакцинации AstraZeneca.

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