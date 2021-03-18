Женщина забралась на памятник Михаилу Кругу в Твери

В Твери женщина забралась на памятник Михаилу Кругу. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в сети появился ролик, на котором видно, как гражданка забралась на памятник Кругу. После этого она разлила вокруг себя жидкость и набросилась на стоящий рядом автомобиль, который начала пинать. В конце она села в машину и уехала.

Сотрудники полиции нашли женщину по автономеру и задержали россиянку, составив на нее административный акт. После этого женщину сопроводили в наркологический диспансер с целью проверки на алкогольное и наркотическое опьянение.

«Помимо того, что она (женщина. — «Газета.Ru») неадекватно вела себя на памятнике, она допустила еще нарушение правил дорожного движения, потому что находилась на автомобиле на пешеходной зоне», — уточнили в УМВД.

Там также добавили, что памятник не пострадал.