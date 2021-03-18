Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Суд в Курской области арестовал женщину, которая подожгла сына

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В Курской области суд вынес решение в отношении жительницы Железногорского района, которая подожгла своего сына. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 марта женщина облила восьмилетнего сына горючим веществом, а затем подожгла его. Пламя попытался сбить отчим мальчика, который вышел из дома. Ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в ожоговый центр Нижнего Новгорода. До этого его прооперировали в Курской областной клинической больнице.

Следствие инициировало уголовное производство в отношении матери по статье «убийство малолетнего с особой жестокостью».

Судом была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.