Кипр отменил обязательный карантин для въезжающих туристов из России

Власти Кипра приняли решение отменить обязательный карантин для въезжающих российских туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр туризма острова Саввас Пердиос отметил, что данная мера перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

По его словам, прошлый год стал тяжелым для всех стран. Он также выразил надежду на то, что 2021 год «будет лучше».

«Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина», — подчеркнул Пердиос.

Он добавил, что обязательным требованием для въезда на остров остается наличие отрицательного теста на коронавирус нового типа.

С 1 марта Кипр открывает въезд для туристов. При этом гражданам стран из «красной зоны» по коронавирусу, к которым относится и Россия, придется сдать тест на COVID-19 дважды: не ранее чем за 72 часа до поездки и по прибытии. Кроме того, стало известно, что Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам.