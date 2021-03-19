Пожар после взрыва в Химках удалось локализовать

Начавшийся в результате взрыва в жилом доме в Химках пожар удалось локализовать, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Огонь распространился по восьмому и девятому этажам дома 16 по улице Зеленой, горели пять квартир.

«В 11:03 пожар локализован на площади 12 кв. метров. Горело на 8-м этаже на 2 кв. метрах и на 9-м этаже — на 10 кв. метрах», — сообщили сотрудники МЧС.

Ранее спасатели достали одного из предположительно двух оказавшихся под завалами детей. Также МЧС сообщило о смерти одного мужчины в результате взрыва.