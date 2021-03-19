Очевидцы рассказали подробности взрыва в жилом доме в Химках

После взрыва в девятиэтажном доме в Химках ударной волной выбило окна в нескольких квартирах, рассказали «Газете.Ru» очевидцы произошедшего. Обрушилась часть фасада многоэтажки.

«Спал с ночной смены и тут как бахнет, вместо будильника. Оказывается, в соседнем доме был взрыв. Обломки оконных рам вылетели через весь двор, а у нас на пару секунд вырубило электричество», – рассказал житель соседнего дома Ян Демин.

Изначально сообщалось, что при взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы, а под завалами оставались двое детей. Однако одного из них удалось спасти. Позже на месте взрыва спасатели обнаружили трехлетнего ребенка без признаков жизни.

«Живем рядом, был слышен как гром какой-то, страшно. Мама говорит, двое погибших. Так как она воспитатель, то сейчас пробивают всех детей, кто жил по этим адресам. В других садах и школах, наверное, такие же процедуры. Обычно сады и школы такие события быстрее всех узнают», – рассказала жительница Анна Гераничева.

Сразу после взрыва из окон повалил дым, а затем начался пожар. Очевидцы рассказали, что пострадали три верхних этажа здания. Жильцы многоэтажки, по их словам, выбегали на улицу без верхней одежды.

«Было слышно на соседней улице взрыв, но не поняла, что произошло, а потом вышла в магазин, смотрю, стоит много людей на улице, наверное, жильцы этого дома выбежали. Некоторые даже без верхней одежды. Потом уже спасатели подтянулись», – сообщила Маргарита Лушникова.

Взрыв в многоэтажке на Зеленой улице прогремел около 11 утра. По предварительным данным, причиной стала либо неисправность газового оборудования, либо утечка голубого топлива. По данным МЧС, площадь обрушения составила 25 кв. метров. Жильцов сразу двух подъездов пострадавшего дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения. СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек.