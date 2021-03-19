Минпросвещения надеется, что выпускные вечера в 2021 году пройдут в очном формате

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на очное проведение выпускных вечеров в российских школах в 2021 году, пишет РИА «Новости».

В 2020 году из-за пандемии коронавируса и тяжелой эпидемиологической обстановки Министерство просвещения рекомендовало школам провести выпускные в удаленном формате и отказаться от личного присутствия выпускников.

Однако 24 июля в московском Парке Горького прошел общегородской выпускной вечер, на котором присутствовали более 18 тыс. бывших школьников.

До этого, в марте, учебный процесс в российском образовании был переведен на дистанционный формат, в Москве переносили дату осенних каникул. В октябре 2020 года начался процесс постепенного перевода учеников обратно на очное обучение в школах.

Ранее Голикова заявила о пробелах в знаниях школьников из-за удаленки.