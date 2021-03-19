Семьи погибших при взрыве в Химках получат по 1 млн рублей

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская заявила, что семьи погибших в результате взрыва в жилом доме в Химках получат по 1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

«Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. 1 млн рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тысяч будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тысяч — при повреждениях средней тяжести и 100 тысяч рублей будет предоставлено жителям, получившим легкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Как сообщалось до этого, три человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Химках, еще четыре человека пострадали.

Ранее в Химках на восьмом этаже дома на улице Зеленая произошел взрыв.

Отмечается, что после взрыва произошло возгорание, затронувшее пять квартир. Кроме того, произошло обрушение межквартирных перегородок.