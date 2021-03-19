Сейшельские Острова зарегистрировали вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций рассказал о регистрации вакцины от коронавируса нового типа «Cпутник V» на Сейшельских Островах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении отмечается, что регистрация российского препарата проходила в рамках ускоренной процедуры.

В РФПИ подчеркнули, что на данный момент вакцина «Спутник V» зарегистрирована на территории 54 стран, население которых превышает 1,4 млрд человек.

«Применение российской вакцины как в стране, так и по всему миру поможет вернуться к нормальной жизни, восстановить туризм и приблизит отмену ограничений, введенных в связи с коронавирусом», — добавил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Согласно представленным данным, российский препарат против коронавирусной инфекции занимает второе место по числу полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее РФПИ подтвердил регистрацию «Спутника V» на Филиппинах.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».