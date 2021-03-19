Кадыров прокомментировал решение «Новой газеты» подать на него в суд

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал идею «Новой газеты» подать на него в суд. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Он назвал такое решение редакции «смешным» и «нелепым».

«Это действительно смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. Вечно они что-то путают и не проверяют информацию. Слышали звон, да не знают, где он», — написал Кадыров.

По его словам, издание является «закадычным другом Госдепа США». Чеченский глава добавил, что удивится, если «Новая газета» решит обратиться с иском в российский, а не американский суд.

Кадыров добавил, что редакция также предупредила своих читателей, что может проиграть в судебных разбирательствах из-за того, что российская «судебная система их не защитит». В свою очередь он подчеркнул, что верит в честность судебного процесса в России.

«Поэтому, вперед! Посмотрим, чья возьмет!» — заключил Кадыров.

Днем ранее глава Чечни заявил, что журналистам «Новой газеты» никто не угрожает после публикации материалов о якобы внесудебных расправах.

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» выпустила вторую с начала текущего года статью о внесудебных расправах в Чечне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что правоохранители должны проверить публикацию издания о внесудебных расправах в Чечне, если посчитают это нужным. После этого чеченский спецназ обратился к Путину.