В ВОЗ спрогнозировали сроки победы над коронавирусом

Вряд ли удастся победить коронавирус до конца года, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ добавила, что важно не просто «отменить» пандемию, но победить вирус. По ее словам, говорить о завершении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, пока рано, потому что цифры неутешительны.

По ее словам, в мире не наблюдается снижения заболеваемости коронавирусом, в Европе, наоборот, фиксируется рост.

В то же время в ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России.