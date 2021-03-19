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Общество. Новости

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Президент Монголии предложил производить «Спутник V» внутри страны

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга на встрече с послом РФ в Улан-Баторе Искандером Азизовым предложил России производить вакцину от коронавируса «Спутник V» в Монголии. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент отметил, что у Монголии есть необходимый потенциал для производства препарата.

«Президент... попросил посла изучить возможность производства российской вакцины «Спутник V» в Монголии и представить Кремлю предложение о сотрудничестве в этом деле», — говорится в сообщении.

Российский посол заверил, что оперативно сообщит о предложении в Москву.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к празднованию столетия установления дипломатических отношений между Монголией и Россией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в рамках пресс-конференции не исключила, что власти ФРГ могут согласовать закупку российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V».

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