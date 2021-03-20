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Общество. Новости

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В московском метро неизвестный в буденовке и мундире Красной армии гулял по путям

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В Московском метрополитене был задержан мужчина в буденовке и мундире красноармейца, который гулял по рельсам. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

Как передает РИА «Новости», инцидент случился на станции «Улица Старокачаловская». Мужчина с вещмешком за спиной, держа в руках смартфон, пытался найти выход. Судя по кадрам, он собирался уйти в перегонный тоннель.

Отмечается, что один из сотрудников полиции остановил его. Страж порядка спрыгнул на путь, задержал экстремала. При помощи своих коллег правоохранитель силой вытащил нарушителя на платформу.

О дальнейшей судьбе задержанного пока информации нет.

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