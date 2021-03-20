В ВОЗ оценили перспективы восстановления международного туризма

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила перспективы возобновления международного туризма.

По ее словам, о возобновлении международных путешествий пока говорить рано.

«Последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ. Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано», — сказала Вуйнович радиостанции «Говорит Москва».

Также она отметила, что во многих странах мира наблюдается нехватка вакцин и предпочтительная вакцинация путешественников может привести к неадекватным поставкам вакцин для приоритетных групп населения, относящихся к группе высокого риска тяжелого заболевания COVID-19.

Кроме того, представитель ВОЗ призвала европейские страны вернуться к более строгим ограничениям из-за роста числа случаев коронавируса. Некоторые из причин увеличения числа случаев заражения связаны с ослаблением мер общественного здравоохранения.

Ранее в Европе объявилиначало третьей волны коронавируса.