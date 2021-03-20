Японские метеорологи отменили предупреждение о цунами после сильного землетрясения

Предупреждение о цунами в префектуре Мияги после произошедшего в пятницу, 20 марта, землетрясения с магнитудой 7,2 было снято метеорологами из национального метеорологического управления Японии, пишет ТАСС.

Первоначально специалисты предсказывали появление цунами высотой до метра, в связи с чем была организована эвакуация всего 7-тысячного населения прибрежного поселка Ватари. Жителям рекомендовали в срочном порядке эвакуироваться в пять эвакуационных центров, оборудованных в общественных зданиях.

После снятия предупреждения работа всех служб и предприятий, в том числе движение скоростных поездов-«синкансэн», возобновилась в штатном режиме.

Согласно отчету национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в море поблизости от префектуры Мияги, на глубине 60 километров под дном океана.

На данный момент нет сообщений о нештатных ситуациях на располагающейся поблизости АЭС «Фукусима-1», а также информации о разрушениях и жертвах.

Ранее на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2.