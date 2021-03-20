Россиянку избили в отеле в Турции

Российское генконсульство в Стамбуле помогло россиянке, которую избил гражданин Турции в отеле. Об этом сообщает ТАСС.

«Наш сотрудник сразу же отправился в больницу, как только мы получили информацию об инциденте. Он посетил российскую гражданку неоднократно. Мы также оказали ей помощь с контактами в полиции», — рассказали в генконсульстве.

Там добавили, что нападавший задержан. Ожидается, что россиянка вылетит на родину 20 марта.

Как сообщалось ранее, 47-летняя россиянка познакомилась с гражданином Турции в социальных сетях. В середине марта она прилетела в Стамбул, чтобы встретиться с ним. Они поселились в отеле. Спустя время между парой возникли разногласия и мужчина начал избивать гражданку России в течение двух дней.

Пострадавшей удалось сбежать, когда турок вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию, которая зафиксировала побои и доставила женщину в медучреждение.