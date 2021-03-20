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Общество. Новости

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Монахов на Афоне начали прививать от коронавируса

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Монахов на Афоне начали прививать от коронавируса, катер береговой охраны доставил 400 доз вакцины Pfizer. Об этом пишет агентство церковных новостей Ромфея.

Первым препарат получил игумен монастыря Эсфигмен, архимандрит Варфоломей, а также монахи из монастырей Иверского, Кутлумушского, Симонопетра.

Вакцинация проходит в центре здоровья в Кариесе, административном центре региона. 19 мая привились 36 монахов и сотрудники монастырей. Следующие прививки будут сделаны 20 и 21 марта.

Как пишет сайт, монахи обрадованы возможностью вакцинироваться. Служители опасаются распространения коронавируса, потому что живут в небольших помещениях и ежедневно взаимодействуют друг с другом. Также многие пожилые монахи имеют сопутствующие заболевания.

Ранее Русская православная церковь назвала число умерших от коронавируса священнослужителей.

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