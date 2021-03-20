Россия готова полностью возобновить авиасообщение с Кубой

В Росавиации заявили, что Россия готова к возобновлению авиасообщения с Кубой в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров между главой ведомства Александром Нерадько и министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсия Грандой.

В Росавиации отметили, что стороны договорились дополнительно проработать данный вопрос о расширении двустороннего авиасообщения.

«Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме», — сказано в заявлении.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Кроме того, стало известно, что Россия и Шри-Ланка готовятся возобновить авиасообщение.

Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.