В Британии хомяк по кличке Сталин спас его хозяйке жизнь

В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас свою 43-летнюю хозяйку по имени Андреа Лэнг. Он сделал это, покусав женщину за большой палец, когда та занималась уборкой клетки, сообщает Daily Star.

Как пишет издание, британка после этого обратилась за помощью ко врачу. Из-за укуса зверька ее палец распух, а из раны стал течь гной. Спустя время на руке женщины появились синяки, и она решила узнать у врачей, связаны ли синяки с недавним укусом грызуна. В итоге Лэнг госпитализировали. В больнице выяснили, что у нее опасно высокий уровень свертываемости белка в крови. Такое состояние вызвано редким заболеванием, из-за которого у женщины повышен риск тромбоза.

Жительница Соединенного Королевства выразила благодарность животному за то, что он ее укусил. «Если бы он этого не сделал, я бы никогда не узнала, что у меня такое опасное заболевание крови», — сказала Лэнг.

Отмечается, что женщина решила переименовать хомяка в доктора Сталина и теперь дотрагивается до него только в перчатках. Британка пообещала врачам, что будет держаться от своего питомца подальше.

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