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Общество. Новости

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

С губернатором Пензенской области проводят следственные действия

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МВД проводит следственные действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Губернатора опрашивают в рамках следственных действий», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД проводят обыски у целого ряда чиновников региона.

При этом пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина заявила в Telegram-канале, что не располагает данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментирует.

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