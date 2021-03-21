Источник назвал причину обысков у губернатора Пензенской области

Обыски и допросы проводятся с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Также обыски проводятся в самом здании администрации.

По данным собеседника агентства, главу области планируют доставить в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

Следственные действия начались вечером 20 марта в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий. Речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании. В настоящее время известно, что в деле замешены четыре человека.

Ранее стало известно, что с Белозерцевым проводят следственные действия сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. При этом в пресс-службе губернатора заявили, что не располагают данными относительно действий силовых структур, поэтому информацию не комментируют.

Иван Белозерцев занимает должность губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Состоит в партии «Единая Россия».