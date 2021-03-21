В Москве водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе конфликта на дороге

Водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Конфликт произошел на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit.

«В результате водитель Ford из травматического оружия выстрелил в оппонента, который доставлен в медучреждение», — рассказали в столичном главке МВД.

Там добавили, что стрелявший был доставлен в участок для дальнейшего разбирательства.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что открывший стрельбу — водитель машины скорой помощи.

Ранее в Москве мужчина открыл стрельбу по такси, отказавшись платить за поездку.