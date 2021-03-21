Синоптик рассказал, когда в России начнется метеорологическая весна

Метеорологическая весна в России, то есть время, когда среднесуточная температура становится положительной, начнется 25 марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщил канал «Звезда».
«Будет много солнца, никаких осадков. Суточные колебания температуры станут более значимыми», — сказал Тишковец.
По его словам, 22-23 марта в Центральной части страны будет пасмурно с температурой от 0°С до +3°С. 24 марта начнется потепление: днем воздух будет прогреваться до +6°С, ночью может опускаться до –10°С. 25-26 марта днем будет +3-8°С.
«На следующей неделе нас ожидает наступление так называемой метеорологической весны», — заключил Тишковец.
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