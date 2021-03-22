ЕС готов блокировать экспорт вакцины AstraZeneca в Британию

Евросоюз может прибегнуть к блокировке поставок компонентов вакцины англо-шведской компании AstraZeneca в Британию, которые производятся на территории Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным агентства, в Европе намерены изучать вопрос экспорта до тех пор, пока производитель препарата не исполнит свои обязательства по поставкам в европейские страны.

Собеседник Bloomberg отметил, что пока завод в Нидерландах, на котором осуществляется производство компонентов вакцины от коронавируса нового типа, не получал больших заявок на поставки. Однако, как уточнил источник, если это произойдет, то ЕС вероятно отклонит их.

Ранее стало известно, что ЕС обдумывает блокировку поставки вакцины от COVID-19 в Британию.