Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом среди пациентов в РФ

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о ситуации с постковидным синдромом среди российских пациентов. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, эта проблема выходит на первое место для врачей. Он добавил, что около четверти пациентов, которые переболели коронавирусом, испытывают характерные для этого состояния симптомы.

Врач отметил, что к таким симптомам постковидного синдрома относятся слабость, затрудненное дыхание, а также нарушение восприятия вкусов. При этом бывшие COVID-пациенты могут страдать от последствий коронавируса разной степени тяжести.

Специалист подчеркнул, что неправильное лечение может ухудшить состояние человека, и предостерег от самолечения.

«Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание», — сказал Водовозов.

Ранее врач объяснила тяжелое осложнение коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 123,8 млн заболевших, свыше 99,6 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,4 млн человек с COVID-19.