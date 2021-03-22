Синоптики не ожидают «взрыва весеннего тепла» в ближайшее время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) не ожидается «взрыва весеннего тепла». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, до конца марта дневная температура будет выше 0°C, но «сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится».

В начале текущей недели в Москве температура воздуха будет около нормы и на 2°C выше во второй половине недели. Так, с четверга, 25 марта, в столице будет до +9°C.

«Хотел бы обрадовать, все ждут яркую весну, но у погоды, как всегда, свои планы. Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем», — добавил синоптик.

В понедельник, 22 марта, в Москве ожидается до +3°С.