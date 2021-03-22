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Общество. Новости

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СК рассказал о судьбе людей, публиковавших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что люди, разместившие на сайтах акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов и предателей, понесли заслуженное наказание. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те лица, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк-онлайн» фотографии нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание», — сказал Бастрыкин.

Он напомнил, что в сентябре 2020 года в подконтрольном ему ведомстве было создано специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией отечественной истории.

Летом и осенью 2020 года СК завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта «Бессмертный полк» фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. В основном подсудимых приговаривали к штрафу, однако в некоторых случаях им давали условный срок или обязательные работы.

Ранее сообщалось, что житель Воронежа предстанет перед судом за фото Гитлера в «Бессмертном полку».

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