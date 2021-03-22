Мясников предупредил об угрозе вспышки туберкулеза в России

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России не исключен всплеск заболеваемости туберкулезом из-за коронавируса.

«Туберкулез никуда не уходил. За снижением медицинского внимания из-за COVID нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», — сказал он Ura.ru.

Мясников отметил, что в России на 100 тысяч населения приходится от 60 до 100 заболевших туберкулезом, тем временем как во многих западных странах около 10.

По его словам, лечение туберкулеза осложняется тем, что лекарства не всегда могут помочь в лечении. Это связано с большой резистентностью к антибиотикам.

Ранее Мясников предсказал новые пики пандемии коронавируса.