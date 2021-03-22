Задержанному бизнесмену Шпигелю дважды вызвали скорую в изолятор

Бизнесмену Борису Шпигелю, задержанному в рамках уголовного дела против губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, два раза вызывали скорую помощь в изолятор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена московской ОНК Ольгу Дружинину.

По словам Дружининой, условия содержания бизнесмена в изоляторе соответствуют норме, кроме того, администрация оказывает содействие.

«Он исключительно жалуется на свое состояние здоровья, у него множество системных заболеваний, ему тяжело ходить, дважды ему вызывали скорую», — отметила член московской ОНК.

Шпигеля уже один раз вывозили в гражданскую больницу из ИВС на Петровке, добавила она.

Ранее стало известно, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и другие фигуранты дела не признают вину в коррупции.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.