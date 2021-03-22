Врач предупредил об угрозе COVID-19 для ЛОР-больных

Директор НИКИ оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрей Крюков заявил, что люди с патологией верхних дыхательных путей более уязвимы к новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ослабление местных защитных механизмов при патологии ЛОР-органов повышает риск заражения коронавирусом», — сказал Крюков.

Он также подчеркнул, что в особой группе риска находятся пожилые люди, страдающие ЛОР-заболеваниями, так как с возрастом в организме начинается ослабление компенсаторных и защитных процессов. Кроме того, все это осложняется хроническими заболеваниями, а также высоким риском развития осложнений.

«У пожилых людей развитию или усугублению воспалительных изменений слизистой оболочки дыхательных путей в случае вирусной инфекции способствует снижение скорости мукоцилиарного транспорта», — добавил Крюков.

Ранее главврач детской городской больницы №1 Елена Плотникова рассказала, что в Санкт-Петербурге зафиксировано возросшее число опасных последствий коронавируса, перенесенного без симптомов, у детей.