Ходатайство об аресте губернатора Белозерцева и других фигурантов поступило в суд

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других пятерых фигурантов дела о взятке в размере более 31 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ивану Белозерцеву», — рассказали пресс-службе суда.

Помимо Белозерцева следствие просит арестовать Бориса Шпигеля, Евгению Шпигель, Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Всех фигурантов дела хотят заключить под стражу до 20 мая 2021 года. Как ожидается, заседание начнется в 12.00.

Ранее СК предъявил губернатору Пензенской области обвинение во взяточничестве.

В понедельник, 22 марта, Белозерцева доставили в один из московских изоляторов. Как сообщалось, глава региона и другие фигуранты дела не признают вину в коррупции.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.