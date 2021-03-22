Полицейский застрелил пациента, напавшего на врачей скорой помощи в Подмосковье

В Подмосковье полицейский застрелил мужчину, который напал на врачей скорой помощи, приехавших к нему на вызов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Инцидент произошел в деревне Бритово в Раменском районе. Сотрудник одной из коммерческих организаций нанес себе порез шеи. На место происшествия были направлены полицейские и медики.

Находившегося без сознания поместили в машину скорой помощи.

«Очнувшись, мужчина вырвался из рук медиков, ударил водителя и выбежал на территорию склада. После чего взял в руки штыковую лопату и начал замахиваться на представителей охраны и фирмы», — рассказала Петрова.

Находящийся рядом полицейский потребовал сотрудника фирмы прекратить, однако тот не отреагировал на слова правоохранителя и, замахнувшись лопатой, направился в его сторону, угрожая убить. Полицейский предупредил, что выстрелит, однако мужчина отреагировал и продолжил движение. После этого сотрудник МВД открыл огонь по нападавшему. От полученных травм гражданин скончался на месте.

По факту произошедшего назначено проведение служебной проверки.

Ранее полицейский выстрелил в мужчину на юго-востоке Москвы.