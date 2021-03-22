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Общество. Новости

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Иван Белозерцев Иван Белозерцев

Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева

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Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Чиновник пробудет под стражей до 20 мая текущего года.

Ранее сообщалось, что СК предъявил губернатору Пензенской области обвинение во взяточничестве. Следователи направили в суд ходатайство об аресте Белозерцева и других фигурантов дела.

В понедельник, 22 марта, Белозерцева доставили в один из московских изоляторов. Как сообщалось, глава региона и другие фигуранты дела не признали вину в коррупции.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

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