Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Чиновник пробудет под стражей до 20 мая текущего года.

Ранее сообщалось, что СК предъявил губернатору Пензенской области обвинение во взяточничестве. Следователи направили в суд ходатайство об аресте Белозерцева и других фигурантов дела.

В понедельник, 22 марта, Белозерцева доставили в один из московских изоляторов. Как сообщалось, глава региона и другие фигуранты дела не признали вину в коррупции.

21 марта Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела были задержаны по подозрению во взяточничестве. Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.