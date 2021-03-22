ЕС ввел санкции за преследование представителей ЛГБТ в Чечне

Евросоюз вводит санкции против 11 лиц и 4 организаций за нарушение прав человека. Об этом говорится в публикации постановления Совета ЕС в «Официальном журнале» Евросоюза.

Отмечается, что санкции вводятся в том числе и за преследование представителей ЛГБТ в Чечне. В связи с этим под санкции попали вице-премьер Чечни Абузайд Висмупадов и экс-глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев.

Кроме того, под санкции попали граждане Китая, КНДР, Ливии, Южного Судана и Эритреи.

Отмечается, что этим физическим и юридическим лицам заморозят активы в ЕС и запретят въезд в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали новые санкции против лиц из ряда стран за нарушения прав человека.