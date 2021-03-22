Арестован второй фигурант по делу губернатора Белозерцева

Заместитель главы представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов заключен под стражу на два месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Федотов обвиняется по делу о взятке.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Федотову меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 мая», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Басманный суд Москвы поступило ходатайство по делу об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и других пятерых фигурантов дела о взятке в размере более 31 млн руб. Помимо Белозерцева следствие попросило арестовать главу группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова, Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Также сообщалось, что Следственный комитет России предъявил губернатору Пензенской области обвинение в получении и даче взяток.